Телеведущая Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована и прооперирована в Салехарде, сообщает SHOT .

Ей стало плохо во время съемок на Ямале. Барановская пожаловалась на боли в животе. Тогда телеведущую доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в отделении хирургии.

Недавно 45-летняя Барановская рассказала, что сделала абдоминопластику живота по медпоказаниям, потому что у нее разошлись мышцы после третьих родов. Осложнения у женщины могли развиться после данной процедуры.

Сейчас Барановская судится с экс-мужем Аршавиным, который требует от нее уменьшить сумму алиментов на детей вдвое.

