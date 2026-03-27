Театры Подмосковья проведут ночь театрального искусства 27 марта

Акция «Ночь театрального искусства» впервые пройдет в Подмосковье 27 марта во Всемирный день театра и будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Театры и культурные площадки региона подготовили бесплатные спектакли, экскурсии и творческие встречи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В акции примут участие учреждения культуры по всему региону. Зрителей ждут вечерние и ночные показы спектаклей, экскурсии за кулисы, лекции, мастер-классы, читки пьес и встречи с артистами. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них с ограниченным числом мест требуется предварительная регистрация.

Московский областной театр драмы и комедии в Богородском округе организует открытую встречу с артистами, экскурсию по зданию театра и благотворительный показ спектакля «Все будет хорошо» — истории о вере, надежде и любви.

Пушкинский музыкально-драматический театр представит программу с хитами российских и мировых мюзиклов, а также проведет тематические экскурсии об истории театрального Пушкино и деятелях сцены — Станиславском, Чехове, Мейерхольде и Собинове. Театр «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиево-Посадском округе проведет открытую репетицию-читку нового спектакля по произведениям и биографиям Сергея Есенина и Владимира Маяковского. В Одинцовском театральном центре «Жаворонки» зрителям покажут закулисную работу театра.

Подробная программа размещена на сайте союза театральных деятелей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.