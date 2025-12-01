«Театром года» признали Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина

сегодня в 17:59

В своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о присвоении Нижегородскому театру оперы и балета имени А. С. Пушкина звания «Театр года», сообщает ИА «Время Н» .

Такое признание театр получил благодаря победе сразу в трех номинациях Национальной оперной премии «Онегин».

«Это оглушительный успех и заслуженное признание работы всего коллектива», — подчеркнул глава региона.

В частности, Надежда Павлова очаровала жюри в номинации «Лучшая женская роль», представив яркие образы Олимпии, Джульетты и Антонии в опере «Сказки Гофмана».

Александр Воронов, Надежда Павлова, Яна Дьякова, Елена Сизова, Константин Сучков и Борис Степанов были отмечены премией в номинации «Состав» за оперу «Так поступают все женщины?».

«Наш театр оперы и балета объединяет богатые традиции со смелыми творческими экспериментами», — добавил Глеб Никитин.

Кроме того, он поздравил уроженца Нижегородской области Сергея Новикова с получением звания «Режиссер года».

