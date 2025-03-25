Театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в Подмосковье

С 28 по 30 марта в центре культуры и искусств города Руза Рузского округа состоится областной театральный фестиваль «Рузский софит». В фестивале примут участие любительские коллективы региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале «Рузский софит» примут участие 19 коллективов из 16 муниципальных образований Московской области, включая Волоколамск, Дмитровский, Ленинский, Раменский, Шатуру, Видное, Орехово-Зуево, Истринский и другие. Общее количество участников — 310 человек.

Оценивать участников фестиваля будет жюри в составе:

Юрий Владимирович Назаров, народный артист Российской Федерации, актер театра и кино;

Олег Николаевич Ларченко, режиссер и актер драматического театра, преподаватель актерского мастерства и сценической речи Института Ипполитова-Иванова (Москва) и школы «АРТ Проект», основатель, режиссер и руководитель творческого объединения «По Любви»;

Евгений Витальевич Рощин, профессиональный актер театра и кино, режиссер, педагог актерского мастерства, вокала и сценической речи Дома культуры Дорохово;

Ирина Александровна Ткачева, преподаватель театральных дисциплин высшей квалификации Московского губернского колледжа искусств, эксперт Министерства культуры и туризма Московской области, обладатель Почетной грамоты губернатора Московской области;

Светлана Викторовна Туманова, заместитель директора Московского губернского колледжа искусств, заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель режиссерских дисциплин, руководитель учебного фольклорного театра «Скоморох».

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» призван поддержать и развить любительское театральное творчество, а также способствовать плодотворному обмену опытом между творческими коллективами.

Программа областного театрального фестиваля «Рузский софит».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.