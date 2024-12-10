Театральный фестиваль «Молния» завершился в Лобне

сегодня в 17:52

Фестиваль прошел среди воспитанников городского округа, в нем приняло участие 14 дошкольных отделений. В этом году театральный фестиваль посвящен русскому советскому детскому писателю-прозаику, драматургу, киносценаристу Николаю Носову.

Игру маленьких артистов оценивали актрисы театра «Камерная сцена» — Светлана Бурдина, Маргарита Булгакова, Наталья Малышева и эксперт управления образования городского округа Лобня Лидия Прилепская.

По словам организаторов мероприятия, фестиваль-концерт — яркое и запоминающееся событие. Все участники получили заряд положительных эмоций и массу впечатлений.

Победители были награждены дипломами и памятными подарками.

«Молния» стала настоящим праздником творчества и таланта для дошкольников Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.