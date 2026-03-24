сегодня в 15:27

Театральные коллективы и студии Подольска приглашают на фестиваль «На театральных подмостках»

IX Открытый театральный фестиваль состоится 7 и 8 апреля. Фестиваль проводится с 2017 года в стенах Дворца культуры «Октябрь» — он приурочен к Всемирному дню театра и ежегодно проходит на школьных каникулах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Фестиваль проводится в двух номинациях — «драматический спектакль» и «художественное слово». В этом году возможно онлайн-участие.

Возрастные категории:

— 8–10 лет;

— 11–14 лет;

— 15–17 лет;

— от 18 лет;

Программу оценит профессиональное жюри, по ее итогам каждого конкурсанта наградят дипломом за участие. Лучшим коллективам вручат дипломы лауреатов и специальные дипломы.

Срок подачи заявок — до 30 марта по адресу: ул. Свердлова, 38, каб. 209, по e-mail: dkoctober@mail.ru, или в Telegram по номеру +7 (906) 799-67-97.

Ознакомиться с порядком подачи заявок, программными требованиями, условиями конкурса можно в положении фестиваля.

Заявка на участие по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.