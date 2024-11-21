Театральная студия из Жуковского стала лауреатом фестиваля «Театральная завалинка»

Отборочный этап проводился в онлайн формате. В нем приняли участие более 18000 участников из 368 любительских театральных коллективов 70 регионов России. По итогам отборочного тура в финальный этап прошли 350 ребят из 20 регионов.

«Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс зародился в Жуковском более 30 лет назад. Ежегодно „Театральная завалинка“ собирает множество талантливых ребят со всей России, которые показывают свое мастерство в любительском театральном движении. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Гран-при фестиваля завоевал коллектив «Пилигрим» из города Комсомольск-на-Амуре за спектакль «Шинель» по повести Н. Гоголя.

Детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского стала лауреатом за спектакль «Тень» Е. Шварца.

Еще одним лауреатом оказался образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» из Самары. Он представил спектакль «Вечный хлеб» по повести А. Беляева.

На фестивале было представлено 18 спектаклей (14 в конкурсной программе, 4 во внеконкурсной). «Театральная завалинка» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителем является администрация Жуковского и Московская областная творческая молодежная общественная организация «Театральная завалинка».

Добавим, что в этом году фестиваль был посвящен юбилеям великих российских литераторов (Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Гоголь Н.В., Крылов И.А., Ахматова А.А., Зощенко М.М.) Фестиваль входит в Перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации на 2024/2025 учебный год. Сведения о победителях и призерах Фестиваля подлежат включению в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

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