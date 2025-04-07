Театральная компания «Бродвей Москва» приглашает на спектакли

Театральная компания «Бродвей Москва» приглашает гостей города на спектакли, которые перенесут в мир сказочного Востока, туманный Лондон и даже на греческие острова, передает пресс-служба театра.

Продюсер Дмитрий Богачев более 25 лет создает в России постановки, которые всегда покоряют зрителей: от легендарного «Призрака Оперы» до хитов Mamma Mia! и «Чикаго». Его оригинальный мюзикл по из хитов группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой» посмотрело свыше 1 миллиона 200 тысяч зрителей!

Мюзикл «Последняя сказка»: волшебный Восток в сердце Москвы

Хотите увидеть настоящий ковер-самолет, услышать зажигательные ритмы, стать свидетелями невероятных чудес Джинна, проводить мистический караван, проходящий через зрительный зал, и оказаться рядом с героями «Тысячи и одной ночи»? Мюзикл «Последняя сказка» — это путешествие, для которого не нужен самолет. Герои, обычные москвичи, с помощью Джинна попадают в мир сказочного Востока, где их ждут невероятные приключения, любимые персонажи восточных сказок и шанс возродить свою любовь.

Комедия «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»: Шерлок Холмс, но не тот, которого вы ждете



Если вам близок английский юмор и детективные загадки, этот спектакль — просто обязательный пункт культурной программы в столице. Вместо привычной миссис Хадсон — роковая красавица-сыщик, вместо размеренных рассуждений — динамичный сюжет с неожиданными поворотами. Отличный выбор для семейного просмотра: дети будут в восторге от приключений, а взрослые — от остроумных шуток.

Пародийное шоу «Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так»: Mamma Mia? Не только!



В провинциальном ДК ставят всемирно известный мюзикл Mamma Mia! , но все идет наперекосяк. Адель, Queen и Бритни Спирс вместо ABBA, капризная теща заказчика шоу, метящая на место главной героини, и полный хаос за кулисами. Если любите мюзиклы, но готовы посмеяться над их клише, — вам определенно сюда.

Театр МДМ находится в историческом центре Москвы в районе Хамовники в шаговой доступности от метро Фрунзенская, вокруг театра большое количество кафе и магазинов.