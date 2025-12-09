Театральная группа «Премьера» из Серпухова отметила десятилетие в ДК «Лира»

Театральная группа «Премьера» из городского округа Серпухов отпраздновала 10-летие в Дворце культуры «Лира» в поселке Пролетарский, где юные артисты представили программу, посвященную 145-летию Александра Блока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особую благодарность участники выразили педагогу и вдохновительнице коллектива Лидии Шаховой. Благодаря ее профессионализму и поддержке «Премьера» стала местом, где дети развивают таланты и уверенность на сцене.

На юбилее присутствовала директор культурно-досугового объединения городского округа Серпухов Марина Мишечкина, которая поздравила коллектив и вручила награды. Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева отметила, что за 10 лет коллектив доказал: талант, трудолюбие и любовь к искусству способны творить чудеса.

