Театр «Золотое кольцо» Кадышевой оказался в центре судебного спора из-за песен

сегодня в 17:37

РАО подало иск против Надежды Кадышевой за исполнение чужих песен

Вокруг театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой разгорелся конфликт. Российское Авторское Общество (РАО) обратилось в суд, чтобы защитить принадлежащие им права на две музыкальные композиции, прозвучавшие на апрельском концерте в столичном зале «Москва», сообщает «Царьград» .

Народная артистка России спела полюбившиеся поклонникам песни «Россия-Русь» и «Течет ручей», не получив предварительного разрешения от правообладателей — Виктора и Ксении Пеленягрэ, а также Петра Черняева и Натальи Трушиной.

Кроме того, не было произведено законной оплаты за использование их интеллектуальной собственности.

Представители РАО сообщили, что до обращения в суд пытались уладить ситуацию мирным путем. Театру было направлено предварительное уведомление, а затем официальная претензия с предложением разрешить спор.

Утверждается, что Кадышева проигнорировала эти обращения, что и стало причиной судебного разбирательства.

