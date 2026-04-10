Театр «Сказка» в Клину отметил 40-летие

Юбилейный вечер к 40-летию театра-студии «Сказка» прошел 9 апреля в школе имени Маргариты Калининой в Клину. На мероприятие собрались выпускники разных лет и действующие воспитанники коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студия отмечает 40 лет со дня основания. Первый выпуск состоялся в 1991 году. В зрительном зале собрались люди разных возрастов, многие из которых выросли в этих стенах и связали с театром значимую часть жизни.

«Мы решили провести творческий юбилейный вечер, чтобы вспомнить все, что происходило с нами за эти годы. За плечами у нас столько наград, что мы не знаем, куда их ставить. Мы участвовали в конкурсе «Юные таланты Московии», ездили с постановками в Петербург и Казань, участвовали и продолжаем участвовать в проектах Академфеста», — рассказала руководитель образцового детского коллектива Московской области «Театр-студия «Сказка» Валентина Белянкина.

Гостям показали архивные фотографии и видеозаписи, напомнившие о фестивалях и конкурсах прошлых лет.

«Мне сегодня вспомнились наши фестивали, когда мы ездили, выезжали туда, где видели не только наш коллектив, но и огромное количество других и даже соревновались с ними», — поделилась выпускница 2000 года Татьяна Перфилова.

Для концерта восстановили номера, с которыми «Сказка» ранее выступала на различных фестивалях и конкурсах. В Клину и в доме творчества эти постановки показали впервые — их подготовили в новом актерском составе специально к юбилею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.