Театр школы села Пышлицы завоевал Гран-при фестиваля театральных коллективов

В Доме культуры имени А. А. Косякова прошел муниципальный фестиваль школьных театральных коллективов «Театральные посиделки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свои литературно-музыкальные композиции, посвященные 80-летию Великой Победы, на суд жюри представили театр «Луч» шатурской школы № 2, театр «Калейдоскоп» школы села Пышлицы, театр «Белые птицы» рошальской школы № 2, театр «Маска» шатурской школы № 1 и театр шатурского лицея.

«В этом году уровень коллективов значительно выше предыдущего сезона. Видно, что ребята занимаются театральным искусством и вместе с педагогами показали интересные работы. Особый интерес у них вызвали и мастер-классы по художественному слову, которые проводили педагоги», — рассказала председатель жюри, руководитель образцового детского коллектива Московской области «Театральная студия „Фантазия“ Евгения Бочкова.

По итогам фестиваля Гран-при получил театр «Калейдоскоп» за постановку «Я, конечно, вернусь…». Лауреатом I степени стал театр «Луч» шатурской школы № 2, лауреатом II степени — коллектив шатурского лицея, лауреатом III степени — театр «Белые птицы» рошальской школы № 2, дипломантом I степени — театр «Маска» шатурской школы № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.