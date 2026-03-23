сегодня в 17:15

Театр «Русский балет» из Подмосковья выступит во Вьетнаме

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева 25 марта начнет гастроли во Вьетнаме в рамках фестиваля русской культуры. Спектакли пройдут при поддержке посольства России в Ханое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вьетнамские зрители увидят балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в авторской интерпретации Вячеслава Гордеева. Постановка будет представлена в сопровождении Ханойского симфонического оркестра.

Также в программу гастролей вошел балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке балетмейстера Юрия Пузакова.

Выступления пройдут на сцене современного культурного комплекса Ханоя — в театре Хо Гыом. Во Вьетнам отправился первый исполнительский состав труппы. В него вошли заслуженный артист России Дмитрий Котермин, заслуженные артисты Московской области Мстислав Арефьев, Дарья Логинова, Антон Гейкер, а также лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, Алла Валиева, Екатерина Нечаев и другие артисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.