Театр «Первопроходцы» представил постановку по сказке Экзюпери в Раменском

Труппа молодежного театра «Первопроходцы» Раменского молодежного центра представила зрителям премьеру спектакля «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

В постановке «Маленького принца» молодые актеры театра «Первопроходцы» из подмосковного Раменского гармонично сочетают пластические этюды, выразительные танцы и мастерскую игру, чутко передавая трогательную историю о дружбе, любви и поиске смысла жизни.

Спектакль поставлен по мотивам известной философской сказки французского писателя и лётчика Антуана де Сент-Экзюпери. Произведение, впервые опубликованное в 1943 году, рассказывает о маленьком принце с далекой планеты, который путешествует по разным мирам и встречает взрослых, живущих по странным законам.

Следующий показ пройдет сегодня, 16 мая, в 18:30 в отделе досуговой деятельности «Будущее» по адресу: г. Раменское, ул. Зои Космодемьянской, д. 16.

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