Театр моды Подмосковья получил гран-при на Всероссийском конкурсе

Театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь» завоевал гран-при на Всероссийском конкурсе-фестивале «Совершенный» за коллекции «Из России с любовью» и «Рождество», сообщает пресс-служба администрации округа Подольск.

Коллектив завоевал высшую награду конкурса Гран-при, а каждая из коллекций была удостоена звания лауреата I степени.

В этом году площадкой для проведения конкурса в Подольске выступил Дом культуры ЗИО. Всероссийский конкурс-фестиваль «Совершенный» прошел в рамках проекта по развитию культуры России «НаследиеФест 2022–2030 гг».

Всероссийский конкурс фестиваль «Наш» является одним из 8 тематических фестивалей национального проекта по развитию культуры и творчества в России #НаследиеФест.

В конкурсе принимали участие детские, юношеские и взрослые коллективы, солисты и дуэты в возрасте от 4 лет.

Финал проекта пройдет в Москве, право на участие предоставят обладателям гран-при в любом из 8 фестивалей, участие бесплатное.

В 2030 г. все фестивали пройдут еще раз для тех, кто не смог участвовать в каком-либо фестивале проекта или, кто хочет повысить и увеличить свой результат.

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