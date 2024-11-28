Театр кукол Люберец покажет спектакль «Серебряное копытце» 1 декабря

«Легенда о волшебном животном, выбивающем драгоценные камни из-под копыт, обрела свой дом в нашем театре. Теперь у вас есть возможность своими глазами увидеть волшебство, которое мы так часто не замечаем. Зрители отправятся в приключение вместе с главными героями и окунутся в вихрь впечатлений и ярких эмоций», — рассказала главный режиссер театра Елена Полюляк.

Она отметила, что «Серебряное копытце» не только подарит зрителям улыбки, но и заставит задуматься о том, как важно ценить моменты волшебства в повседневной жизни.

«Присоединяйтесь к нашим героям в этом захватывающем путешествии и откройте для себя тайны, которые скрываются за гранями обычного мира. Это приключение, полное ярких эмоций, будет с вами еще долго после того, как опустится занавес», — добавила Елена Полюляк.

Премьера спектакля состоится 1 декабря в 12:00 по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 8.

Возрастные ограничения: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.