Театр имени Шаляпина в Петербурге спасли от затопления

В 2023 году в Петербурге прошел прощальный концерт в «Мюзик-холле». Сразу после этого здание возымело значительные изменения, сообщает корреспондент газеты «Петербургский дневник» .

Теперь «Мюзик-холл» называется Музыкальным театром имени Федора Шаляпина, и за год здесь была проведена обширная реконструкция. На подземном этаже удалили отделочные слои, что придало просторности помещению без обшивки колонн. Ежедневно на стройплощадке работает около 150 человек, которые занимаются формированием подземного этажа. Они устанавливают нижнюю механизацию для подвижных площадок, позволяющих менять декорации во время представлений.

На объекте установили свыше 1,4 тысячи свай, чтобы углубиться на более чем 6 метров ниже уровня сцены. Опорой здания, в свою очередь, станут буроинъекционные конструкции. На этой же глубине будет располагаться оркестровая яма, которую можно будет поднимать и опускать. Углубление для музыкантов станет гораздо просторнее.

Чтобы предотвратить затопление театра и подземного этажа грунтовыми водами Кронверкского канала, специалисты выполнили шпунтовое ограждение, замкнув контур и изолировав его от соседних строений. Постепенно насосы будут откачивать воду, а все инженерные системы театра будут полностью заменены.

«Мы планируем восстановить все фасады и декоративные элементы, а также исторические лестницы и ограждения внутри здания. Они будут воссозданы с учетом исторической точности. Результат будет великолепным», — сказал начальник строительного участка ПСБ «ЖилСтрой» Николай Слотин.

На четвертом этаже музыкального театра сейчас ведется монтаж подвесной системы. Там же будет создан репетиционный зал для оркестра. Знаменитый купол театра будет тщательно отреставрирован, поскольку он имеет большую историческую ценность.