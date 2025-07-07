Татьяна Буланова объяснила рост своей популярности среди молодежи

Буланова рассказала, почему ее песни стали востребованы у зумеров

Певица Татьяна Буланова отметила, что ее композиции вновь стали популярны среди молодежи благодаря использованию хитов в кино и соцсетях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Буланова рассказала, что спокойно относится к новой волне популярности. Она объяснила, что музыка и мода цикличны, и старые хиты возвращаются в тренды, когда их используют в современных фильмах для молодежи.

«Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — пояснила певица.

По словам Булановой, некоторые ее композиции стали вирусными в социальных сетях, что также способствовало их популярности.

«Мне кажется, что одну из моих песен кто-то залил в Сеть, и она там завирусилась. Поэтому и начали снова слушать некоторые мои треки», — отметила артистка.

Певица подчеркнула, что не планирует повышать стоимость своих выступлений и концертов, несмотря на возросший интерес к ее творчеству.