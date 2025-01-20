Танцоры из Лобни посетили мастер-классы Союза народников

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Артисты ансамбля Игоря Моисеева Юлия Стеблецова и Евгений Чернышков рассказали лобненским танцоркам об основах и элементах танцев славянских народов. Педагоги Екатерина Золотова и Эдвард Шапеко провели мастер-класс «Русский танец по стилистике Н. Надеждиной».

Главным гостем мероприятия стала педагог-репетитор Государственного Академического Хореографического Ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации Екатерина Золотова. Она также поделилась с юными танцорами секретами своего мастерства.

Обучение проходило в Международном центре современного танца Vortex в Москве.

Напомним, хореографический ансамбль «Каблучок » занимается в Доме культуры «Луговая» Лобни уже 8 лет и является многократным призером различных конкурсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.