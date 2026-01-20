Танцоры из Красногорска завоевали призовые места на турнире «Прометей»

Воспитанники хореографической студии «Миг танца» из Красногорска успешно выступили на Всероссийском турнире по танцевальному спорту «Прометей», который прошел 18 января в «Крокусе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский рейтинговый турнир по танцевальному спорту «Прометей» состоялся 18 января в «Крокусе». В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов, среди которых выделялись танцоры из студии «Миг танца» Дома культуры «Луч» Красногорска.

Юные участницы из Красногорска успешно преодолели несколько туров, выходили в финалы и поднимались на пьедестал почета. Арина Усачева заняла третье место в категории ча-ча-ча, несмотря на спорное решение судей. Даша Васильева стала серебряным призером, также преодолев непростую ситуацию на паркете. Катя Барбарина после длительного перерыва сразу пробилась в финал.

Тая Егорова получила высший балл и медаль за аттестацию в Н5, а также третье место за ча-ча-ча. Ева Геворгян завоевала победный кубок, а Тая Чижевская и Саша Полуянова заняли третьи места в своих категориях. Другие начинающие танцоры также показали достойные результаты и проявили себя как настоящие чемпионы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.