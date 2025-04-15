Танцоров РФ приглашают поучаствовать в фестивале «Город танцует в парках»

III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» приглашает к участию танцоров со всей России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

В этом году фестиваль «Город танцует в парках» расширяет географию участников: 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева смогут выступить танцоры со всей страны. Участники получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.

Оценивать выступления участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

В этом году в конкурсной программе представлено 2 номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф до 23 апреля 2025 года.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут достойные призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля во ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.