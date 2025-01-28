Танцевальный коллектив Подмосковья удостоился наград международного фестиваля

Творческий коллектив центра культуры «Подмосковье» пополнил свою копилку наградами с конкурса «Морозное вдохновение», который проходил в Великом Устюге, сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

III международный фестиваль-конкурс творчества «Морозное вдохновение» собрал на своей сцене ребят из разных городов России, в их числе оказались мытищинские танцоры. Третья младшая группа хореографического ансамбля «Подмосковье» успешно выступила в номинации «Народный танец» и завоевала звание лауреата первой степени. Впереди у коллектива еще много интересных проектов и конкурсов, где они смогут продемонстрировать свое мастерство и любовь к искусству.

Такие события, как фестиваль «Морозное вдохновение», играют важную роль в развитии творческого потенциала молодежи. Они помогают ребятам раскрыться, найти новых друзей и единомышленников, а также почувствовать себя частью большого культурного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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