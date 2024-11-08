Танцевальная студия из Клина выступит на сцене Кремлевского Дворца

Воспитанницы танцевальной студии «Победа» из городского округа Клин сегодня примут участие в гала-концерте Национальной премии «Гордость страны» в Государственном Кремлевском Дворце. Этот престижный конкурс в области хореографии собрал 100 лучших коллективов со всей России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участия в концерте юные танцовщицы прошли онлайн-отбор, по итогам которого коллектив «Ваганова 7», состоящий из 15 воспитанниц, был приглашен на показательное выступление. Всего в студии «Победа» занимается более 100 девочек от 2 до 17 лет, изучающих современные и классические танцы, а также гимнастику.

Напомним, что за 10 лет работы коллективы студии «Победа» неоднократно завоевывали призовые места на чемпионатах России и входили в тройку лучших на Международной танцевальной олимпиаде.

На сегодняшний день студия объединяет 6 филиалов в Клину, Солнечногорске и Решетниково и планирует открытие студий для детей в отдаленных населенных пунктах, чтобы сделать танцевальное искусство доступным для большего числа детей.

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