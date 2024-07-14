«Открытый микрофон» собрал мытищинцев в Парке Мира

Самый музыкальный проект региона «Открытый микрофон» существует уже несколько лет. Это площадка, на которой встречаются и делятся своим творчеством начинающие и профессиональные вокалисты, музыканты, композиторы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Концерты проекта регулярно проходят и в Мытищах. За три года в мероприятии приняло участие более 500 вокалистов, причем не только из городского округа Мытищи, но и из, Москвы и Подмосковья. Зрителями стали около 5000 жителей города.

Очередной концерт состоялся в Парке Мира.

Яркие номера, смешение жанров, детские и взрослые голоса — уже многие мытищинцы воспользовались возможностью заявить о себе на сцене «Открытого микрофона».

Для кого-то такие выступление становится настоящей путевкой в жизнь. Чтобы принять участие в проекте, нужно просто подать заявку. Информация о новом наборе исполнителей появляется регулярно в наших соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.