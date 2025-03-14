Такие разные книжки: педагог рассказала, как привить детям любовь к чтению

Основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова заявила, что интерес к хорошей художественной литературе стоит прививать с раннего детства — например, читать малышам сказки, сообщает «Вечерняя Москва».

«Литература бывает разной. Есть книги, которые не несут ничего положительного. Но если рассматривать русскую и общемировую классику, найдется огромное количество писателей, благодаря которым ребенок может познать не только мир с его нормами морали, но познать себя и свое окружение», — сказала специалист.

Она рекомендовала детям среднего и старшего школьного возраста читать произведения Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова, Ф. М. Достоевского, Чарльза Диккенса и Шекспира.

Важно не заставлять подростка читать и не ругать за отказ — тогда к книге сформируется противоречивое сложное отношение. Хорошо мотивирует личный пример: если читать любят родители, это с большой вероятностью передастся и ребенку. Можно сделать чтение частью повседневной жизни.