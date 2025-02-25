Сжигание чучела и блины: россияне рассказали, как будут праздновать Масленицу

Масленица остается одним из самых популярных праздников — ее отмечает 75% жителей России. Среди опрошенных 90% россиян обязательно пекут блины, а некоторые даже сжигают чучело, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Большинство респондентов помимо приготовления блинов посещают ярмарки и праздничные мероприятия (21%), а также вместе с родственниками и друзьями участвуют в масленичных гуляньях (21%).

Несмотря на современные тренды, сжигание обрядового чучела на Масленицу, символизирующего уходящую зиму, популярно у россиян до сих пор — 20% опрошенных участвуют в этом древнем и красочном мероприятии.

Актуальным трендом стало появление новых праздничных активностей на Масленицу. Например, прыжки через костер, совершаемые обычно на праздник Ивана Купалы, прижились и во время народных масленичных гуляний — 44% опрошенных хотели бы поучаствовать в таком мероприятии и получить новые впечатления от праздника. Еще 40% респондентов готовы принять участие в праздничном шествии в ярких народных костюмах и масках.

Также 40% среди опрошенных готовы принять участие в фестивале по приготовлению гигантских блинов — соревнование на самый большой и вкусный блин. Кроме того, такой фестиваль станет отличной возможностью для объединения людей разных возрастов и культур.

Аналитики выяснили и блинные предпочтения россиян. В топ блинных начинок вошла сметана — почти две трети респондентов (59%) предпочитают использовать традиционный кисломолочный продукт для праздничного блюда. Чуть меньше 54% опрошенных проголосовали за сгущенку или мед, а за варенье — 35%.

Пятая часть опрошенных (19%) готовит блины с начинкой из творога и ягод — такое лакомство не только вкусное, но и полезное. Четверть опрошенных россиян (26%) в качестве начинки для блинов используют красную или черную икру. 13% респондентов являются приверженцами традиционных кулинарных подходов — для начинки используется сливочное масло и сахар.