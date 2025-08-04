Сырный фестиваль в Истре собрал более 70 тыс гостей

С 1 по 3 августа в деревне Дубровское на территории Истринской сыроварни Олега Сироты в Истре прошел ежегодный гастрономический фестиваль фермерской продукции. За три дня работы на фестивале побывали свыше 70 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Свою продукцию привезли для участия в большом гастрономическом мероприятии 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в числе которых Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области. Московскую область представили 75 фермерских хозяйств. Вниманию гостей предлагались сыры и молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, грибы и ягоды, натуральные напитки, сладости и многое другое. Свою продукцию также представили порядка 25 виноделен и предприятия народных промыслов.

Для маленьких гостей работали детские зоны с качелями и батутами, мастер-классы и мини-ферма, где можно было увидеть животных сыроварни и покормить их.

3 августа, в завершающий день фестиваля, состоялся «Сырный чемпионат России — 2025», на котором выбрали чемпиона страны среди сыров. Золото выиграли Макарьевская сырная Артель и овечий сыр Valpecora, ООО «Шуйское подворье» и сыр твердый «Прима Донна», Городецкая сыроварня и камамбер из козьего молока, Городецкая сыроварня и сыр «Стилтонъ», компания «Ипатов» с мягким козьим камамбером. Абсолютным победителем и обладателем титула «Сырный Чемпион России — 2025» стала компания «Ипатов» и их бри с трюфелем.

Площадка Сырного фестиваля традиционно становится удобным пространством не только для знакомства потребителей с фермерской продукцией, но и местом для профессионального диалога между фермерами, сыроделами и представителями торговых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.