Сырный чемпионат состоится в Истре 4 августа

4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское г. о. Истра состоится «Сырный чемпионат России — 2024». На это мероприятие продемонстрировать свое мастерство соберутся лучшие сыроделы со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Судить участников состязания будет профессиональное жюри, состоящее из отечественных и зарубежный экспертов. Среди арбитров представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, а также профессиональные дегустаторы из ВНИМИ и ВНИИМС г. Углич. Специалисты отберут по одному образцу сыра в каждой из 7 номинаций для участия в финале чемпионата, где будет выбран «Сырный Чемпион России 2024».

Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма Московской области, Ассоциацией сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» при участии председателя ассоциации Олега Сироты и сыродела Эльвиры Ковтун, владелицы семейной сыроварни Сыр & Beer, и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Союза сыроваров России и ВНИИМС г. Углич.

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