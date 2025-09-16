сегодня в 10:11

Сын Ротару не отказывается от гражданства РФ и платит налоги в России

Живущий под Киевом сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко не отказывается от гражданства РФ и все еще платит налоги в России. Он называет себя патриотом Украины, но пытается оставить за собой права собственности на «Виллу София» в крымской Ялте, которую хотят национализировать, сообщает SHOT .

55-летний Евдокименко стал гражданином РФ в ноябре 2015 года. В 2016-м открыл ИП, стал директором ООО «Вилла София». Им владела мать мужчины.

До 2019 года Ротару и Евдокименко зарабатывали больше двух млн рублей. Они сдавали финансовую отчетность в налоговую РФ. Однако в 2020 году фирма понесла убыток в размере 6 млн рублей.

В 2021 году Евдокименко закрыл компанию и ИП. Ротару побоялась, что «Виллу София» конфискуют, поэтому переписала имущество на сына.

У Евдокименко по-прежнему есть российское гражданство. Он считается владельцем виллы.

При этом Ротару выкладывает патриотические публикации в поддержку Украины. Хотя в начале спецоперации женщина хотела покинуть государство вместе с сыном, поскольку его могли мобилизовать.

«Виллу София» в Ялте Ротару по-прежнему содержит. Семья платит деньги садовнику и перечисляет имущественный налог в казну России.