Сын Николая Расторгуева заменит отца в этно-опере «Князь Владимир»

Лидера «Любэ» Николая Расторгуева на ближайших гастролях этно-оперы «Князь Владимир» заменит его сын Павел: у них удивительное сходство во внешности и тембре голоса, сообщает RT .

«Я не прятался. Просто занимался другими делами. А что касается голоса, у меня нет музыкального образования — все чисто природные данные», — ответил Павел на вопрос журналистов о том, почему он так долго прятал свой талант.

Он готовится к роли с октября 2024 года: разучивает партии, репетирует и планирует подменять отца.

«Князь Владимир» — масштабная этно-опера композитора Игоря Матвиенко. По словам продюсера, это работа всей его жизни, в спектакле участвуют 200 человек и столько же кулисами. На сцене появляется 12-метровый драккар — корабль викингов. Павел Расторгуев исполнит роль воеводы Федора, костюмы и грим ему сразу подошли без какой-либо корректировки.