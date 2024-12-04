Свыше 80 новогодних арт-объектов появится в Химках

В Химках приступили к новогоднему оформлению города. Мерцающие гирлянды, сверкающие арт-объекты и красочная иллюминация украсят общественные пространства городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное настроение в парках и скверах создают новогодние ели, флаги, светящиеся фигуры и другая тематическая атрибутика. Кроме того, в парке Толстого открылась резиденция Деда Мороза. Отправить свои заветные желания зимнему волшебнику можно в выставочном комплексе «Артишок». Специальные почтовые ящики также установили в парках «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево.

Праздничные арт-объекты вновь станут центром притяжения горожан. Яркие декоративные фигуры разместили на улице Московская. Новогодние шары, куранты и праздничная арка украсили площадь перед ЗАГСом и зданием администрации. Всего в Химках установят более 80 световых конструкций.

Новогодние мотивы заполнят все центральные улицы города. В вечернее время общественные пространства будут подсвечены декоративными консолями и световыми перетяжками. Яркой иллюминацией также украсят фасады многоквартирных домов и городских предприятий, дворы и спортивные площадки. Кроме того, праздничная символика традиционно появится на социальных, спортивных, культурных и образовательных учреждениях городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.