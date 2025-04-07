Свыше 7,5 тыс человек побывали в подмосковных парках во Всемирный день здоровья

В 56 парках Подмосковья прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. В них приняли участие свыше 7,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 37 парках состоялись выездные диспансеризации, на которых прошли обследование более 900 человек. На 35 парковых территориях гостей ждали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошли в 16 парках, а массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. В 26 парках открылся беговой сезон.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха провел для гостей фестиваль скандинавской ходьбы, разминку и общий старт на 1.2, 2, 3.5 и 4.5 км. По завершении спортивной программы гостей ждала танцевальная. В парке работала чайная станция.

Забег на дистанции 1 км для детей и 2, 3 и 5 км — для взрослых состоялся в лесопарке «Апаринки», Ленинский г. о. Участников приветствовал мастер спорта по биатлону, чемпион России Дмитрий Егорушкин, который также провел массовую разминку для участников забега. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по суставной гимнастике и северной ходьбе, а также послушать лекцию о важности здорового образа жизни.

В парке «Свердловский», Лосино-Петровский г. о., посетители приняли участие в соревнованиях по городошному спорту, в зумба-тренировке, квесте «Планета здоровья» и лекции-встрече с тренером Валентином Ухановым. Специалисты Свердловской поликлиники провели осмотр всех желающих. В завершении мероприятия работала чайная станция.

Массовая зарядка, забег и северная ходьба состоялись в парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск. Во время регистрации гостей парка встречали ростовые куклы доктора Айболита и его помощников. Для маленьких посетителей прошла викторина «День здоровья», а для участников проекта «Активное долголетие» — лотерея. Все желающие прослушали лекцию о здоровом образе жизни, прошли диспансеризацию и угостились «кривякинским» чаем с травами из Аптекарского огорода.

День здоровья в парке им. Н. Островского, г. о. Ступино, начался с акции по сдаче норм ГТО и открытия мобильного центра здоровья. Для всех желающих прошли массовая зарядка и забег. Малыши приняли участие в игровой программе.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта, Министерства здравоохранения Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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