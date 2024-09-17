Свыше 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Подмосковье

В усадьбе «Мураново» г. о. Пушкинский 14 сентября прошел гастрономический фестиваль «Аксаковская уха», который посетили более 1,5 тысяч человек. Для гостей приготовили более 700 литров ухи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено ко Дню рождения известного писателя Сергея Аксакова. В рамках развлекательной программы для гостей состоялись музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра. При этом организаторы подготовили обзорную экскурсию по усадебному парку и старинные русские игры, а профессиональные повара приготовили рыбные супы.

На фестивале работали гастрономическая и ремесленная благотворительные ярмарки. Также все желающие смогли принять участие в мастер-классах и игре в крокет.

С владельцами усадьбы Аксакова связывало родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице. Тогда здесь водились судаки, которых Аксаков называл «постной говядиной». Из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха. Именно эту традицию сейчас возрождают в Муранове.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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