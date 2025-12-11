Свыше 70 тыс жителей Астраханской области пользуются «Пушкинской картой»
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что более 70 тысяч жителей региона пользуются «Пушкинской картой», сообщает «Бриф24».
Программа была реализована благодаря национальному проекту «Семья». Юноши и девушки в возрасте от 14 до 22 лет получили возможность бесплатного посещения культурных учреждений, используя средства, предоставленные государством и зачисленные на их карты.
Каждый год на «Пушкинскую карту» начисляется 5 тысяч рублей.
Новогодние праздники — отличная возможность для получения новых эмоций. Астраханская область подготовила обширную программу мероприятий. Ознакомиться с полным списком событий можно на ресурсах Культура.РФ и «Госуслуги. Культура».
Там же представлена информация о процедуре перевыпуска карты, которую необходимо осуществить до 28 декабря 2025 года.
