Свыше 70 тыс жителей Астраханской области пользуются «Пушкинской картой»

сегодня в 17:51

Более 70 тысяч астраханцев пользуются «Пушкинской картой»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что более 70 тысяч жителей региона пользуются «Пушкинской картой», сообщает «Бриф24» .

Программа была реализована благодаря национальному проекту «Семья». Юноши и девушки в возрасте от 14 до 22 лет получили возможность бесплатного посещения культурных учреждений, используя средства, предоставленные государством и зачисленные на их карты.

Каждый год на «Пушкинскую карту» начисляется 5 тысяч рублей.

Новогодние праздники — отличная возможность для получения новых эмоций. Астраханская область подготовила обширную программу мероприятий. Ознакомиться с полным списком событий можно на ресурсах Культура.РФ и «Госуслуги. Культура».

Там же представлена информация о процедуре перевыпуска карты, которую необходимо осуществить до 28 декабря 2025 года.

