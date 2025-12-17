Свыше 7 тыс писем Деду Морозу из парков Подмосковья отправятся в Великий Устюг

15 декабря в парке «Раздолье» Одинцовского г. о. прошел торжественный сбор и передача парками Подмосковья первой партии писем Деду Морозу в Великий Устюг. Они отправятся в Вологодскую область к главному зимнему волшебнику с волонтерами благотворительного фонда «Путь детства». Всего собрано более 7 тысяч писем из 42 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В торжественном мероприятии приняли участие 39 делегаций, каждую из которых представляли персонажи, вдохновленные Культурным кодом своего муниципалитета. Так, праздничное шествие прошло при участии Градоведа Деда Домодела и Сказительницы Таты из Домодедово, кота Матроскина из Егорьевска, снежных летчиков из Жуковского, олененка Кирюши из Раменского, Бабулечки-Ягулечки из Серпухова, Талдомского Башмачника, княгини и князя Шаховских и других персонажей.

Также в рамках праздничной программы гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в параде-шествии делегаций и угостились ароматным чаем. Все письма, собранные парками в брендированных коробках «Зима в Подмосковье», были переданы волонтерам благотворительного фонда «Путь детства», которые 19 декабря вручат посылку Деду Морозу в Великом Устюге.

Вторая партия писем из парков Московской области будет собрана 24 декабря в Резиденции Деда Мороза в Наташинском парке Люберец, а после также отправлена в Вологодскую область главному зимнему волшебнику.

С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Московской области работают 62 Резиденции и 124 Почты Деда Мороза.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.