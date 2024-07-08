Свыше 7 тыс человек посетили фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 7 июля завершился VII фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Его посетили более 7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие ежегодно проводится государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

На протяжении пяти дней зрителям представляли лучшие произведения отечественной и зарубежной классики: Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова, Бородина, Прокофьева, Стравинского, Дебюсси, Сен-Санса, Равеля и других композиторов.

В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева, которые стали уникальным явлением в мировой культурной жизни и популяризировали русскую культуру. На сцене выступили выдающиеся музыканты и исполнители, среди которых пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. В рамках программы вместе с резидентом фестиваля, Госоркестром им. Светланова, выступил Российский национальный оркестр. Президентом фестиваля является Народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, художественным руководителем фестиваля третий год подряд стал дирижер Дмитрий Юровский.

Музей «Новый Иерусалим» является одним из крупнейших музеев в России и самых посещаемых в Подмосковье. Здесь проводятся культурно-просветительские мероприятия, в том числе концерты, лекции и фестивали. При этом учреждение располагает археологическими и этнографическими материалами, рукописями, редкими книгами и другими уникальными предметами.

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