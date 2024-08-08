Свыше 6,5 тыс человек посетили выставку «Очей очарованье» в Подмосковье

В Егорьевском историко-художественном музее завершилась выставка декоративного искусства «Очей очарованье». Ее посетили более 6,5 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция была посвящена 225-летию со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина. На ней продемонстрировали работы 35 художников, в том числе мастеров художественного стекла, текстиля, керамики, резного дерева, лаковой миниатюры и других направлений творчества.

В Егорьевском музее можно увидеть уникальную коллекцию русского примитива, насладиться игрой света и стекла и насладиться культурной атмосферой. В собрании музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII–XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, 23 августа в музее «Новый Иерусалим» откроется выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса».

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