Свыше 600 мероприятий пройдет в Ленинском округе этой зимой

1 декабря в Ленинском городском округе стартует новый сезон популярного туристического проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого в муниципалитете проведут более 600 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» у нас запланированы более 200 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут: Центральный городской парк, парк Апаринки, лесопарк Высота, площадь у кинотеатра «Искра» и многие другие места», — рассказала заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

Она добавила, что в течение всего зимнего сезона, по традиции, в Ленинском городском округе будут работать Резиденция Деда Мороза в Видновском лесопарке «Высота», а также Почта Деда Мороза в ДК «Видное», в Центральном парке, Расторгуевском парке, в лесопарке «Высота», в ДК «Буревестник», а также в центре культуры в пос. совхоза им. Ленина. Посетители парков и скверов смогут принять участие в интерактивных играх и сфотографироваться в новогодних локациях.

В планах организаторов — открытие главных городских Елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, новогодние спектакли в культурно-досуговых учреждениях, новогоднее представление балета «Тодес», зимние забавы в парках, тематические игровые интерактивные программы в жилых микрорайонах округа. Афиша зимних мероприятий будет публиковаться еженедельно в местных средствах массовой информации, а также в социальных сетях.

Кроме того, коммунальные службы уже приступили к новогоднему оформлению округа.

«В преддверии новогодних праздников Ленинский округ украсят объемные декоративные конструкции, в том числе полюбившиеся нашим жителям световые арки, навесы из гирлянд и светящиеся малые архитектурные формы. В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, они рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Дмитрия Черкасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.