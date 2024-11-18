Свыше 60 произведений представят участники «Зимней рапсодии» в Красногорске

17 декабря в 15:00 в Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово состоится открытие ежегодного выставочного проекта «Зимняя рапсодия». Это совместный проект МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» и союза художников Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

На выставке будет представлено более 60 художественных произведений в жанрах живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Посетители смогут насладиться разнообразием стилей и техник, а также открыть для себя новые имена и направления в искусстве.

На открытии выставки пройдет показ дизайнерских костюмов из авторских коллекций Светланы Оспищевой и Анны Чероковой. Это будет настоящим праздником для любителей моды и искусства.

Мероприятие состоится 17 декабря 2024 года в 15:00 в Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово. Вход на выставку по билетам. Стоимость билета — 200 рублей.

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