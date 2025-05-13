Свыше 500 разрешений на сохранение объектов культурного наследия выдали в Москве

С начала этого года в столице было выдано больше 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Специалисты приводят в порядок фасады дворца Н. А. Дурасова, который является жемчужиной усадьбы Люблино. Это выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. Так, рабочие уже отреставрировали барельефы на античную тематику, очистили лепной декор, убрали мелкие трещины. Все работы планируется завершить в 2025 году.

Также ведутся противоаварийные работы в здании комбината газеты «Правда». Это здание — одно из значимых памятников конструктивизма архитектора Пантелеймона Голосова в мегаполисе. Специалисты занимаются демонтажом аварийных участков, а еще маркируют ценные фрагменты. В здании нашли деревянные буквы, которые украшали фасад, их сохранят.

Реставраторы начали работы на переходной деревянной галерее главного дома усадьбы Узкое (Стрешневых — Голицыных). Она — памятник архитектуры XVII–XIX веков. До этого специалисты завершили работы в северном флигеле. Там провели реставрацию фасадов и интерьеров, в том числе воссоздали утраченные элементы декора.