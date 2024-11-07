Свыше 500 дошколят покажут свои таланты на фестивале искусств в Подмосковье

В Королеве стартовал традиционный ежегодный творческий фестиваль «Королевские звездочки». Этот праздник талантов известен всем родителям, чьи дети ходят или ходили в детский сад. Каким бы творческим талантом не обладал малыш, он сможет проявить себя на городском форуме искусств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники фестиваля выступают в самых разных номинациях — танцы, хоровое и сольное пение, актерское и изобразительное искусство. В этом году свои творческие способности продемонстрируют более 500 детсадовцев. Тема конкурса — «Крепка семья — сильна Россия». Площадками для выступлений ребят стали дошкольные учреждения, а также городские дома культуры.

К фестивалю малыши готовились серьезно, вместе с родителями и воспитателями подбирали репертуар, репетировали в течение нескольких месяцев. Конкурс будет проводиться в течение нескольких дней, в конце каждый участник получит сертификат и памятный подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.