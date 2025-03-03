Свыше 5 тыс жителей и гостей Химок отметили Масленицу в парках

В парках городского округа Химки прошли масленичные гуляния. Для жителей и гостей была организована насыщенная праздничная программа — десятки различных активностей для детей и взрослых. Всего Масленицу в парках отметили порядка пяти тысяч химчан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно главной площадкой для народных гуляний стал парк Толстого. Его посетили почти три тысячи человек. С наступлением весны жителей поздравила глава городского округа Елена Землякова.

«Дорогие химчане! Поздравляю вас с Масленицей. Отмечать праздник так широко и весело — это наши старинные традиции и обычаи, которые мы бережно храним и передаем из поколения в поколение!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Также жителей поздравили председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа, иерей Павел Тарасов.

«Масленица — это традиция, которая уже стала частью нашей культуры. Обычаи этого праздника передаются из поколения в поколение. Еще важно помнить, что завершается масленичная неделя Прощеным воскресеньем, после которого следует Великий пост», — отметил Павел Тарасов.

В парке Толстого провели масштабную тематическую программу «Солнечная Масленица». На территории работали интерактивные площадки, масленичные аттракционы, блинный двор, ярмарки и фотозоны. Для самых творческих провели различные мастер-классы. Кульминацией празднования стало сжигание чучела Масленицы. Вместе с жителями участниками праздничной программы стали также депутаты местного совета.

«Много разных площадок с активностями, весело всем и вкусные блины. Развлечения для всех — мастер-классы, ходулисты», — поделилась химчанка Анна Дьяченко.

Кроме того, зиму проводили в Доме культуры «Лунево», для гостей и жителей города провели программу «Широкая Масленица», а в Доме культуры «Контакт» зрителей порадовал ансамбль русской народной песни «Сударушки». Народные гуляния провели и в парках «Экоберег», «Дубки», Величко. На всех локациях желающих угощали вкусными блинами и чаем.

Масленица — это особый праздник, веселая встреча весны, солнечного тепла и начало пробуждения природы. Народные гуляния в Химках начались еще 24 февраля. Для химчан провели более 20 мероприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.