Свыше 470 детей стали участниками фестиваля «Ритм детства» в Подмосковье

XVII окружной фестиваль детского творчества «Ритм детства» состоялся в городском округе Солнечногорск. Площадками его проведения выступили ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог», сообщается на сайте администрации горокруга.

Фестиваль проходил на протяжении пяти дней и объединил 14 детских организаций и 472 участника, 125 из которых стали призерами. Темой фестиваля была выбрана «Моя семья — мое богатство».

Самой «популярной» оказалась номинация «Исполнительское мастерство» — почти 290 человек и более 70 номеров: танцевальных, акробатических, вокальных, инструментальных, художественного слова. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» дети создавали в различных техниках птиц — символ счастья. Для «Художественного творчества» иллюстрировали сказку призера, 9-летней Елизаветы Карповой «Дружная семья». Эрудиты показали свои знания в «Хочу все знать».

Чествование победителей прошло на торжественном гала-концерте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.