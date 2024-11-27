сегодня в 15:18

Свыше 400 человек посетили фестиваль «Белая ворона» в Дмитровском округе

В Дмитровском округе прошел Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Белая ворона», который с 2022 года собирает творческих людей со всей страны при поддержке министерства культуры РФ и государственного портала «PRO КУЛЬТУРА». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году конкурс объединил более 400 участников из Тверской, Московской и Владимирской областей, которые продемонстрировали свои таланты в различных жанрах хореографии, вокала и театрального искусства.

Дмитровский городской округ был представлен многочисленными коллективами, включая Дмитровскую детскую школу искусств, центральный Дворец культуры «Созвездие», а также школы и учреждения культуры округа.

По итогам фестиваля дмитровчане завоевали 36 наград, включая 9 лауреатов III степени, 16 лауреатов II степени и 11 лауреатов I степени.

Приз зрительских симпатий достался студии танца «Сияние» филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие», а гран-при фестиваля единогласным решением жюри была присуждена Анастасии Кирьяновой из студии восточного танца «Фаиза» ЦКР «Яхромский».

«Приятно видеть такой высокий стандарт организации и впечатляющее количество участников фестиваля. Уровень подготовки конкурсантов также превзошел все ожидания!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.