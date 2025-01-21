Свыше 300 участников выступили на барабанном шоу в Подмосковье

Организатором масштабного барабанного шоу во Дворце культуры «Подмосковье» стала школа «Мир барабанов» под руководством Александра Леера. Вместе с воспитанниками школы выступили приглашенные вокалисты и талантливые артисты студии современного танца «Флэш Дэнс», а также дуэт индийского танца Лена Тара и Алена Тихонова, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

В рамках яркого и громкого шоу у зрителей была возможность погрузиться в атмосферу различных культур народов мира. Под аккомпанемент самых разных видов ударных инструментов прозвучали не только известные мировые хиты, но и оригинальные обработки малоизвестных музыкальных произведений.

В течение полутора часов на сцене выступили более 300 участников в возрасте от 4 до 60 лет. Мероприятие стало отличным поводом для людей разного возраста и разноплановых культурных предпочтений объединиться под одной крышей и насладиться праздником музыки, танца и искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.