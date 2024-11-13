Свыше 300 студентов Красногорского колледжа участвовали в конкурсе «Студенческая осень»

В Дворце культуры «Подмосковье» прошел ежегодный конкурс талантов учащихся Красногорского колледжа. В мероприятии приняли участие около 300 студентов из разных филиалов колледжа, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Конкурс «Студенческая осень» проводится уже восьмой год подряд. По словам педагога-организатора колледжа Натальи Лыковой, несмотря на усердную учебу, студенты очень готовились к мероприятию и прикладывали все усилия.

В жюри конкурса вошли профессионалы в различных творческих направлениях, таких как декламирование поэтических строк, хореография, инструментальное исполнение, ансамблевое творчество и вокал.

Студенты выступали в пяти номинациях. Главной темой конкурса в этом году стала любовь к Родине, уважение к ее героям, знание истории, почитание культуры и традиций.

Победителями в студенческом конкурсе талантов стали танцевальная команда Dance Crew, гитарист Тимур Дарвин, вокальный дуэт Дарьи Гуриной и Софьи Панасюк, группа «Красные», Екатерина Шварц, растрогавшая до слёз весь зал прочтением стихотворения, и Ксения Смирнова, получившая специальный приз жюри за прочтение авторского стихотворения «Полоса».

Конкурс «Студенческая осень» показал, что в Красногорском колледже много талантливых студентов, которые не только хорошо учатся, но и активно участвуют в творческой, спортивной и общественной жизни.

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