Свыше 3 тыс экскурсий проводят библиотеки Подмосковья для своих читателей

Библиотеки Подмосковья внедряют новые подходы к краеведению, создавая экскурсионные маршруты и аудиогиды, посвященные истории родного края. Свыше 3 тысяч познавательных, исторических, литературных, а также виртуальных экскурсий в год проводят сотрудники библиотек для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, Коломенская централизованная библиотечная система проводит экскурсии, рассказывающие о богатом литературном прошлом города. Экскурсия «Полюбить по-настоящему» знакомит участников с Коломной Бориса Пильняка. Писатель жил в городе с 1915 по 1924 год. Во время прогулки прозвучат цитаты из писем и художественных произведений автора. Еще один литературный проект библиотек Коломны «Лажечников и Ко», в рамках которого совместно с молодежью города были созданы экскурсионные подкасты «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым». Их цель — показать город глазами популярного писателя XIX века, но в современном контексте. В видеоэкскурсиях используются художественные приемы И. И. Лажечникова. Этот проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Библиотека также участвует в создании аудиогидов на ресурсе izi.travel.

Центральная библиотека им. Розанова, г. Сергиев Посад, реализует проект «По Посаду бодрым шагом», в рамках которого жителям и гостям города предлагается посетить виртуальные экскурсии «По игрушечным местам», «Александровская улица», «Из Посада в Посад» и другие. На платформе izi.travel размещены аудиоэкскурсии по Сергиеву Посаду и его окрестностям, которые подготовили специалисты библиотеки им. А. С. Горловского.

Библиотечный информационно-культурный центр Балашихи организует экскурсии по «Литературному музею Андрея Белого».

Щелковская центральная библиотека проводит экскурсии в Центр Подготовки Космонавтов. Библиотека № 3 г. Щелково предлагает экскурсии по памятным местам города.

Центральная библиотека г. о. Пушкинский совместно с церковью Сретения Господня в Новой Деревне реализуют проект «Духовное краеведение», который включает в себя прогулки с погружением в историю города Пушкино и его окрестностей. Ключевая часть экскурсии — посещение храма Сретения Господня в Новой Деревне, настоятелем которой был Александр Мень.

Центральная детская библиотека А. П. Гайдара, г. о. Клин, проводит пешеходные экскурсии для юных читателей по историческому центру города, по тем местам, где писатель Аркадий Гайдар был частым гостем.

В Лотошино, в рамках нового краеведения, продолжается работа над проектом, посвященным истории местного сыроварения. Лотошинская центральная библиотека вместе с юными читателями реализует проект «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских», получивший грант Президентского Фонда культурных инициатив. Ребята помогают в создании настольной игры и передвижной краеведческой выставки, для чего изучают исторические документы, книги, ходят на экскурсии.

На базе Центральной библиотеки Красногорска действует экскурсионный проект «Городские истории». В рамках экскурсии «Князь В. М. Долгоруков-Крымский во славу России» участников приглашают на исторический променад по усадьбе «Знаменское-Губайлово», где рассказывают об истории усадьбы и о крымских подвигах князя. Также в рамках проекта созданы экскурсии «Красногорск ХХ век», «Три века старинной усадьбы Знаменское-Губайлово», «Эхо войны. Красногорск прифронтовой», «История родных мест, XIX–XX век». На базе библиотеки также действует экскурсионный проект для семей с детьми «Красногорские тропинки», в детском городке парка «Сказочный» проходит экскурсия-исследование «Путешествие сказочных героев», а в экопарке «Губайловский» — экскурсия «Экопарк. Времена года. Лето».

Центральная библиотека Подольска проводит экскурсии по центру города «С книжкой под мышкой» для участников проекта «Активное долголетие». В микрорайоне Шепчинки организованы библиотечные экскурсии «Есть в нашей памяти мгновения войны» и «Читаем улицы как книги» по улицам, названия которых связаны с героями Великой Отечественной войны. Библиотека № 4 Подольска приглашает участников детско-родительского клуба путешественников «Библио-Пилигримы» на ознакомительные экскурсии в лесопарк «Елочки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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