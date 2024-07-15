Свыше 3 тыс человек посетили подмосковный фестиваль «Сенокос в Муранове»

В музее-заповеднике «Мураново» в округе Пушкинский завершился фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». Его посетили свыше 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках праздника прошла ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Здесь можно было ознакомиться с уникальными товарами мастеров, каждый из которых хранит культурные традиции. Для участников были организованы многочисленные народные игры и мастер-классы. Гости смогли попробовать свои силы в декупаже, работе с керамикой и отминкой растений, росписи пряников, а также в создании текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и других видах ремесел.

Ярким событием фестиваля стал покос травы на Барском лугу. Украшением фестиваля стали выступления солистов Московской областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Также для гостей организовали встречу с членом Союза детских и юношеских писателей Марией Сидлер, а также с писателем, публицистом и автором статей и книг по истории старообрядчества Дмитрием Урушевым.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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