Свыше 3 тыс человек посетили фестиваль «Чаепитие в Мытищах»

30 августа в парке Мира в Мытищах состоялся ежегодный фестиваль «Чаепитие в Мытищах». Мероприятие помогает гостям познакомиться с историей, традициями и самобытной культурой округа, Подмосковья и России. Фестиваль посетили более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы для взрослых и детей прошли кукольные спектакли, анимационная программа в народной тематике и творческие мастер-классы от музея народных художественных промыслов Федоскино и муниципальных учреждений культуры. Гости приняли участие в праздничном шествии «Народные краски» и посетили интерактивную развлекательную программу.

Главное событие фестиваля — чаепитие из самого большого самовара в мире и дегустация чайного пряника, — традиционно привлекло большое количество участников.

Завершился фестиваль яркой музыкальной программой: выступлением ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии и хедлайнера вечера — известного фольклорного коллектива, участника конкурса «Евровидение», «Бурановские бабушки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.