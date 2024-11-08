Свыше 2,5 тыс человек посетили музей спорта в Чехове за два года

В музее «Верность спорту храня» в чеховском училище олимпийского резерва № 4 собрано свыше двух тысяч уникальных экспонатов, связанных с победами россиян на Всемирных соревнованиях. За два года здесь побывали свыше 2,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном учреждении расположились образцы формы российских спортсменов. Жители и гости округа могут увидеть, как менялись парадные костюмы олимпийцев от Атланты 1996 года до Токио в 2020-м. В экспозиции также есть личные вещи чемпионов.

На стеллажах представлена история гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, легкой атлетики, футбола, фехтования и других видов спорта. Здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты от легендарных спортсменов России, и работы художников «Спорт в живописи».

Отдельный стенд посвятили хоккеистам, а в футбольной экспозиции есть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира 2018 года. Команда во главе с Криштиану Роналду во время чемпионата жила в Подмосковье.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (496) 726-46-83.

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